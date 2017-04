Les policiers pourront porter une cagoule, mais dans des situations "exceptionnelles"

Le port de la cagoule est autorisé, mais "à titre exceptionnel". Une note interne de la Direction générale de la police nationale (DGPN), révélée lundi par Le Parisien et dont LCI a eu la lecture, précise les directives quant aux interventions masquées. Une mise au point qui répond à une demande de plus en plus appuyée sur le terrain.





Lors du mouvement de grogne des policiers à l’automne dernier, des réunions ont en effet été organisées dans chaque département avec les policiers et les préfectures pour voir ce qui pouvait être amélioré afin d'aider les agents dans leur quotidien. Après Magnanville et Viry Chatillon, il est apparu que le port de la cagoule était une demande forte des policiers de la sécurité publique. Pour préserver leur anonymat et donc leur sécurité.





Depuis le 7 avril 2011, un arrêté autorise déjà le port de la cagoule pour les services spécialisés : les unités antiterroristes (UCLAT,SDAT, CIAT, DGSI), mais aussi la BRI, le RAID, le GIPN et le GSPR. Les policiers de la sécurité publique se retrouvent de plus en plus à intervenir à leurs côtés, mais à visage découvert.