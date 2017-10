Les policiers utilisent beaucoup plus souvent qu’avant leurs armes à feu

INFO TF1 / LCI - Selon des notes internes de la police obtenues par notre journaliste Georges Brenier, les agents de police ont utilisé 192 fois leur arme à feu sur les 6 premiers mois de l’année, en augmentation de 39% par rapport à 2016. La hausse la plus spectaculaire ce sont les tirs de sommation : +89%. Ce qui s’explique surtout par le fait que les agressions à l’encontre des forces de l’ordre sont de plus en plus fréquentes.