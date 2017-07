Les radars automatiques servent-ils encore à quelque chose ?

Six radars ont flashé plus de 100.000 fois en 2016. Tous situés sur des "axes à très fort trafic", précise la Sécurité routière. La palme revient à un radar autonome "déplacé 5 fois aux abords du chantier du doublement de l'autoroute A9, aux abords de Montpellier" avec 411.352 flashs en un an. Pour ce qui concerne les radars fixes, l'appareil le plus efficace est installé sur l'A9, dans le sens Nîmes-Béziers, et comptabilise 159.520 flashs.





Particulièrement efficaces, les radars installés à proximité des chantiers ont flashé 3,5 millions de fois en 2016 et 181 appareils supplémentaires ont été installés. Quant aux radars "double-sens" - qui peuvent contrôler dans les deux sens d'une voie -, ils ont enregistré 2,5 millions de flashs. Les voitures-radars connaissent une augmentation des flashs de 26,8%. Au total, ces amendes ont rapporté 920 millions d'euros à l'Etat. Un chiffre à "comparer aux 3,4 milliards d'euros dépensés par l'Etat chaque année pour la sécurité routière", souligne le communiqué de la Sécurité routière.