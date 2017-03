"Les sans-abris vous écrivent" : la campagne de com' originale de l'appli Entourage sur des billets de 5 euros

L'idée a germé en 2014. Jean-Marc Potdevin, fondateur de diverses start-up du web et ancien vice-président de Yahoo Europe, a l'habitude de croiser des sans-abris sur le chemin l'amenant à son travail. Souvent les mêmes. Un soir, l'un d'entre eux se plaint d'une rage de dents. Jean-Marc Potdevin s'appuie alors sur son réseau d'amis pour trouver un dentiste prêt à aider cet homme. Il réalise la capacité d'une communauté d'entraide et décide de créer un réseau social de proximité pour faciliter la mise en place d'actions, entre simples riverains ou avec des associations du secteur.





Pour se faire, il s'entoure de sans-abris, d'experts de l'action sociale et de professionnels du web. Un "comité de la rue" est créé, qui comprend six SDF ou ex-SDF. A sa tête : Anne-Claire qui, après avoir passée 17 ans dans la rue, cherche aujourd'hui à aider cette population et à changer le regard que l'on porte sur elle. Lancée en octobre dernier, l'application se fait un modèle de "technologie positive". "On est à rebours des réseaux sociaux traditionnels, plutôt que de créer une communauté virtuelle présente partout dans le monde, on utilise les nouvelles technologies pour créer de vraies rencontres." Ce ne sont pas des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt comme sur un forum ou sur Facebook, mais bien des personnes très différentes, qui vivent dans le même quartier et souhaitent développer le vivre ensemble.





Téléchargée 11.000 fois en cinq mois, l'application peine tout de même encore à faire parler d'elle. "On compte 6.000 membres actifs et 500 actions" actuellement, détaille Claire Duizabo, mais "nous sommes une association donc, avec zéro budget pour communiquer". D'où l'idée de cette nouvelle campagne de communication pour le moins originale. Et pour augmenter leur visibilité, l'agence TBWA\Paris, un des mécènes de l'association a créé, gratuitement, une petite vidéo visible sur Youtube.