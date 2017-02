VIDÉO - Les sportifs, profils à risque pour l'alcoolisme

Chez les sportifs, les sacrifices et l’obsession de la performance favoriseraient les comportements excessifs ou addictifs. Une étude menée par la Fondation pour la recherche en alcoologie démontre en particulier les liens entre sports et alcool. Ainsi, plus une personne fait du sport, plus elle risque de développer une addiction au sport. Cette pratique addictive multiplie alors par trois le risque de dépendance à l'alcool.





Et quand un sportif arrête sa carrière, la perte de repères que ce changement engendre peut entraîner un basculement vers des addictions.