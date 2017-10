Les vacances de Pâques chamboulées

Cette mère de famille pensait avoir réglé la question des vacances de Pâques. Mais elles seront en fait décalées d'une semaine ! Et ce n'est pas plus mal, selon elle, pour le rythme des enfants. Dans la zone B, les vacances de printemps devaient se dérouler du 21 avril au 7 mai. Mais dès la semaine de la reprise, les enfants auraient été face à deux jours fériés ! Les vacances commenceront donc le 25 avril, 4 jours plus tard.