Les viols ont-ils augmenté en France en 2016 ?

Alors, pour mieux estimer le nombre de viols commis chaque année en France, des enquêtes de victimisation sont réalisées. Et l'on observe notamment que le chiffre des dépôts de plaintes est bien loin de celui des viols et des tentatives de viols. "On estime à 200.000 le nombre de viols par an, majeurs et mineurs confondus", lâche Emmanuelle Piet.





Des estimations tempérées par l'enquête Virage de l'Institut national d'études démographiques (Ined), dont les premiers résultats sont sortis en novembre dernier. Selon l'Ined, le nombre annuel de personnes de 20 à 69 ans victimes d'au moins un viol ou une tentative de viol en France est estimé à 62.000 femmes et 2700 hommes. Considérant que, selon les chiffres des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, un viol sur deux est commis sur un mineur, cela porterait au moins à 130.000 le nombre de viols commis chaque années sur les majeurs et mineurs confondus.