La pilule sans ordonnance, c'est pour bientôt ?

Il vous est peut-être déjà arrivé mesdames, parmi celles d'entre vous qui prenez la pilule, de courir en catastrophe chez le pharmacien pour quémander la fameuse plaquette de dépannage. Celle pour laquelle on a oublié d'anticiper un rendez-vous chez le médecin, ou dont on a malencontreusement égaré la prescription encore valide. Et bien sachez que ces soudains moments de stress pourraient bientôt n'être qu'un mauvais souvenir.





En effet, un collectif de pharmaciens, en partenariat avec le Planning Familial, a lancé ce mardi 18 avril l'initiative "Libérez ma pilule", lettre ouverte et pétition à l'appui. Le but : demander aux laboratoires pharmaceutiques de commercialiser une pilule contraceptive qui soit accessible sans ordonnance.