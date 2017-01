Lille : hausse exceptionnelle des fractures dues au verglas

Un épisode de "surcharge" exceptionnel. Selon l'AFP, la métropole lilloise a connu un pic exceptionnel de fractures dues au verglas lors du passage du Nouvel An. Des blessures si nombreuses qu'un "plan blanc" a été déclenché à l'hôpital d'Armentières, indique l'AFP.





"En un peu plus de deux heures ce samedi 31 décembre entre 8h00 et 10h30, on a eu au niveau du Samu 250 interventions pour des fractures, ce qui nous a mis en difficulté, notamment pour amener les gens à l’hôpital", a déclaré à l'AFP le chef des urgences au CHRU de Lille, Patrick Goldstein. Un événement soudain jamais vu.