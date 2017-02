"Indigne et inacceptable" : à Limoges, une boutique Orange refuse l'entrée à un homme en fauteuil roulant

Dans son post Facebook, le sexagénaire indique avoir contacté Orange via son service de messagerie instantanée. "En dédommagement du préjudice subit, ils me proposent 63 € et de faire remonter mon dossier". Depuis, son message a été partagé plusieurs milliers de fois et la direction régionale d'Orange l'a contacté en personne pour lui présenter ses excuses. "Ca m'avait l'air sincère, je les ai donc acceptées", a-t-il déclaré à France Bleu.





Interrogée par la radio, la direction d'Orange a affirmé être "navrée de cet évènement", avant d'affirmer s'être rapprochée de Pierre Duval pour lui "demander conseil sur l'accessibilité des personnes handicapées". Depuis l'incident, les employés de la boutique ont été rappelés à l'ordre et une rampe d'accès provisoire a été installée devant le magasin en attendant la fin des travaux.