Locataires qui sous-louent illégalement sur Airbnb : et si les propriétaires récupéraient les sommes perçues ?

Mais la plainte pourrait aussi, selon l’avocat, changer bien des choses pour tous les propriétaires confrontés à cette situation. "C’est tout le paradoxe et le côté comique de la situation", sourit Me Bellaïche. "C’est une petite somme, un juge de tribunal d’instance amené à trancher sur 9 nuitées, ce n’est vraiment pas grand-chose… mais ça peut tout changer." "Le fait qu’un locataire sous-loue et se fasse attaquer est un risque connu et assumé", précise Me Bellaïche. "Le risque de l’expulsion est le risque maximal. Mais il est rarement pris. En revanche, le risque de restitution est bien plus percutant : vous imaginez les actions de masse ? Si un propriétaire peut récupérer les sommes perçues pendant des années, tout le monde va vouloir le faire !"





Car selon l’avocat, jusqu'à maintenant, la plupart des propriétaires n'avaient pas le courage de se lancer dans de procédures souvent longues et compliquées. "D’abord parce qu’ils n’ont pas forcément envie d’expulser leur locataire, car il faut en retrouver un autre et ce n’est pas toujours facile. Mais aussi parce qu’ils n’ont pas envie de se lancer dans de coûteuses procédures, pour réclamer des dommages et intérêts souvent limités."





Le jugement est attendu le 21 février. S’il perd, l’avocat prévoit déjà d’aller en appel, puis en cassation. "J’irai jusqu’au bout, je suis certain de mes fondements en droit", dit-il, optimiste. Dans un cas comme dans l’autre, la décision sera intéressante : "Une des deux parties va gagner. Soit c’est dans l’intérêt des propriétaires, soit… c’est un passe-droit pour les locataires."