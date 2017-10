Loi Travail : après avoir boudé les premières manifs, Mailly annonce que FO va rejoindre les cortèges

Enfin l'union ? Un an et demi après avoir été l'un des fers de lance de la contestation contre la loi El Khomri, le syndicat Force ouvrière, qui avait d'abord refusé - en tout cas, sa direction - d'appeler aux différentes manifestations contre la réforme du code du travail, pourrait bel et bien descendre dans la rue. C'est ce qu'il ressort d'un éditorial de son secrétaire général Jean-Claude Mailly sur le site web de la centrale, publié ce lundi.