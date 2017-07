Loire : le maire de Lorette retire son arrêté anti-voile et anti-burkini pour la baignade

La polémique a eu raison de l’arrêté du maire de Lorette. Gérard tardy (DVD) a fait savoir par son avocat samedi soir, qu’il retirait son arrêté interdisant le voile et le burkini autour d'un bassin de baignade communal. Quatre associations avaient saisi la justice et demandé des explications à la préfecture. Parmi elles, le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) et la Ligue des droits de l'Homme (LDH) ou encore l'Association d'aide administrative, sociale et de lutte contre les discriminations (ADASLCD). Le tribunal administratif de Lyon devait statuer lundi sur la validité juridique de cet arrêté.





Les associations crient victoire. "La pression que nous avons exercée concomitamment devant les tribunaux a été efficace" explique dans un communiqué cité par France Bleu la Maison des Potes, qui réclame désormais des sanctions contre le maire de la commune.





Affiché à l'entrée de ce plan d'eau, depuis son ouverture le 24 juin dernier, l'arrêté de Gérard Tardy, n’avait pas été soumis à l'approbation du Conseil municipal. Il proscrivait "(...) monokini, burkini, voile dissimulant partiellement ou totalement le visage, combinaison". Il était accompagné d'un pictogramme représentant la tête d'une femme vêtue d'un voile, barrée d'un trait rouge.