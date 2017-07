Loire : le maire de Lorette revient à la charge pour limiter le port du voile et du burkini sur son bassin communal

Il revient à la charge. Le maire de Lorette (Loire) Gérad Tardy a fait voter ce mercredi en conseil municipal un nouvel arrêté restreignant le port du voile et du burkini sur le site d'un bassin communal auprès de la municipalité et de la préfecture.





Voici donc ce qu'ordonne ledit arrêté suite à ce conseil municipal : "Le burkini, jusqu’alors interdit sur le site, y est désormais autorisé sauf "dans l’eau (et) sur les pontons au bord de l’eau". "Seuls les vêtements conçus pour la baignade et permettant le respect des règles d’hygiène et de sécurité sont autorisés", dispose l’arrêté adopté à la quasi-unanimité. Pour accéder à la plage, "une personne portant un voile ou un foulard doit être identifiable".