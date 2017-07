Loiret : finalement, le dispositif d'aide aux femmes battues sera maintenu

C'est une annonce qui avait déclenché la colère des policiers et des associations. Dans un communiqué de presse, la préfecture du Loiret avait l'intention de supprimer deux postes d'intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie auprès des femmes victimes de violences conjugales. En cause : des coupes budgétaires en vigueur au 1er juillet.





Des informations confirmées par la préfecture dans un communiqué de presse. "La préfecture n’a, cette année, pas obtenu les crédits nécessaires et a été au regret d’en informer leur employeur", peut-on lire dans ce texte. Les deux travailleurs sociaux, salariés de l’association Aidaphi, avaient pris en charge 425 femmes en 2016.