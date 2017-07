Loud & Proud, un festival des cultures queer pour "couvrir le bruit de l’homophobie"

"On veut parler plus fort, faire plus de bruit", lance Anne Pauly, co-commissaire de Loud & Proud. Pour sa deuxième édition, le festival de musiques et cultures queer revient dans la salle parisienne de la Gaîté Lyrique et entend bien faire encore mieux que la première fois. "On veut questionner, montrer une culture différente, pour faire bouger les lignes et les habitudes et redonner la priorité aux corps et aux identités queer", détaille Anne Pauly à LCI.





Mais queer, qu'est-ce que ça veut dire ? A l'origine, c'est un mot que l'ont peut traduire par "étrange" ou "bizarre". Il est utilisé notamment pour parler de manière péjorative d'une personne homosexuelle. Dans les années 80, il sera repris, notamment par la communauté gay, pour désigner tout ce qui sort de la norme hétérosexuelle et patriarcale. "Le terme queer englobe plus largement les questions des minorités sexuelles car il pense la discrimination avec les autres discriminations", explique Anne Pauly.