Louise, Gabriel, Emma… Découvrez le palmarès des prénoms pour l’année 2018

CLASSEMENT - Chez les filles le top 3 sera : Louise, Emma et Jade. Et chez les garçons ce sera Gabriel, Raphael et Jules. Le palmarès des prénoms 2018 marque une nette domination du classique pour l’année à venir, même si quelques prénoms anciens se glissent dans le classement. En Bretagne, il faudra aussi compter sur les prénoms qui célèbrent l’identité locale, comme ici à Brest.