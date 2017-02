Lundi, le prix du tabac à rouler augmente, pas (encore) celui des cigarettes

Sauf que les entreprises du tabac ont choisi de ne pas répercuter cette hausse sur le prix d’achat pour le consommateur. A l'exception du seul tabac à rouler, les prix en rayon vont donc rester globalement stables. "Malgré une hausse de taxes, un industriel peut très bien décider de ne pas les répercuter, et rester à un prix plus bas que ses concurrents pour attirer plus de clients", soulignait à l’AFP une source proche de l'industrie.





Une petite satisfaction pour le ministère de la Santé : les ventes de tabac à rouler ne pèsent "que" 16% des ventes de tabac en volume, mais cette part a tendance à augmenter de plus en plus vite. Le paquet de tabac à rouler coûte en effet 30% moins cher que les cigarettes manufacturées, et est une voie d’entrée importante des jeunes dans le tabagisme. Les ventes en volume de tabac à rouler ont grimpé de 6,3 % l'an dernier, contre 1 % pour les cigarettes, rappelaient les Echos en novembre 2016.





Mais la ministre de la Santé Marisol Touraine s’était tout de même montrée déçue que les fabricants n’aient finalement pas relevé le prix du paquet de cigarette, malgré les taxes en hausse. "Les hausses viendront plus tard (...). Je ne lâcherai pas car augmenter le prix du tabac c'est important en terme de santé publique", avait-elle martelé en signant le décret. La ministre a en effet fait de la lutte contre le tabagisme l'un des marqueurs de son quinquennat. La dernière hausse des prix du tabac en France date de mi-janvier 2014. Elle avait porté le prix du paquet le moins cher à 6,50 euros et celui du plus cher, notamment la marque la plus vendue (Marlboro), à 7 euros.





Reste que les paquets de cigarettes n'ont pas été oubliés cette année, avec la généralisation du paquet neutre, et la prochaine interdition des marques ayant des noms trop "glamours", comme Vogue, Corset, Fine et Allure, ou encore les cigares Café crème, Paradiso et Punch.