Lutte contre la canicule dans les maternités

BÉBÉS - Stores fermés, chambre climatisée à 21° : dans cette maternité, rien n'est laissé au hasard et encore moins en période de canicule. L'équipe soignante veille sur les nourrissons mais aussi sur les mamans. Les bons réflexes à adopter sont répétés : donner des bains plus fréquemment, boire beaucoup d'eau et dévêtir les petits.