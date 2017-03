Lutte contre la pédophilie : ce qui a été fait par l'Eglise de France

L’enquête a fait l’effet d’une bombe. Selon les investigations menées conjointement par Mediapart et Cash Investigation, 25 évêques français - dont cinq toujours en poste - ont couvert pendant des années 32 prêtres auteurs d'abus sexuels sur des mineurs. Des prêtres français qui ont laissé derrière eux 339 victimes présumées sans en informer la justice. Dans un documentaire diffusé mardi soir, l’équipe d’Elise Lucet a en outre révélé que plus de 90 prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie ont été déplacés par l’Eglise de par le monde afin de leur permettre d’échapper à la justice.





Un travail d'investigation fouillé qui permet de mesurer le chemin restant à parcourir pour l’Eglise. Pour autant, force est de constater que l’omerta n’est plus aussi puissante que jadis. Et que l’Eglise de France ne reste plus les bras croisés face à la pédophilie. Le tournant s’est opéré en 2016 après le déferlement médiatique suscité par l’affaire Bernard Preynat, ce curé mis en examen en janvier pour des agressions sexuelles commises sur des scouts mineurs de la région lyonnaise entre 1970 et 1991.





Avant 2016, les moyens de lutte mis en place n’étaient en effet pas légion. En 2000, les évêques s’engagent à signaler les faits de pédophilie à la justice civile. Dans la foulée, la brochure Lutter contre la pédophilie est distribuée dans toutes les institutions catholiques. Rédigée par des médecins, juristes et psychologues et rééditée en 2010 et 2017, elle réaffirme que la dénonciation s’impose "lorsque quelqu’un a connaissance d’atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans" et distille aux éducateurs la "juste posture éducative" à adopter avec des jeunes.