Lutte contre la pédophilie dans l'Eglise : dans le huis clos d'un séminaire pour sensibiliser les prêtres

Mais le moment fort de son intervention a été la lecture du témoignage d’une femme victime des attouchements d’un prêtre lorsqu’elle avait 12 ans (laquelle vient de déposer plainte après avoir découvert l’existence d’autres victimes). En voici quelques extraits : "Il est temps que ces hommes de Dieu se fassent entendre (...) qu’ils défendent le plus fragile, en se rappelant de cette parole ‘ce que tu fais au plus petit d’entre les miens c’est à moi que tu le fais’. Il est temps que la prévention soit également à l’œuvre, la vraie celle qui permet à ceux qui ont des penchants et ne veulent pas faire de mal, de protéger et de se protéger".