JT 20H - Lutter contre les "fake news", un enjeu crucial

Images mensongères, fausses nouvelles… Si la désinformation a toujours existé, elle se diffuse beaucoup plus rapidement et massivement avec internet, ce qui la rend plus difficile à mettre en doute. Au point que Facebook a été accusé d’avoir favorisé l’élection de Donald Trump. Le gouvernement français prend le problème au sérieux et a demandé à rencontrer les géants du web.