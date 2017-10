"Les meufs à moitié à poil, c'était obligé ?" : l'inauguration d'une station d'épuration accusée de sexisme

Et cette publication a de Tours métropole a eu bien plus de succès que n’en ont les publications habituelles. Partagée près de 500 fois, suscitant près de 600 réactions.... sauf qu’en l’occurrence, le buzz est plutôt un "bad buzz" qu’un véritable emballement pour ce projet de station d’épuration. Les flots de commentaires qui s’étendent sous les photos critiquent toutes le décalage des tenues, entre les hôtesses, et les costumes des élus.





"Les meufs a moitié à poil, c'était obligé ? Non parce que j'ai du mal à saisir la nécessité !", soulève ainsi Marie, une internaute. Un autre réplique : "Bravo le sexisme: des jeunes femmes en tenues légères pour décorer des hommes mûrs bien cravatés... Avez-vous songé à 'épurer' votre vision des femmes et objectification de leurs corps prochainement ?" Raja insiste : "Ils auraient payé des hôtesses en tailleurs, on ne les aurait même pas remarquées. Pour la petite tenue c'est déplacé et de mauvais goût et surtout ridicule car ça aurait pu être des mecs musclés torse nu et ça ressemblerait à une mauvaise blague."





Tandis qu’Arnaud fait les comptes : "On en est à un demi-millier de commentaires critiquant (à juste titre) l'exploitation du corps de la femme pour un évènement dont tout le monde se fout. Je ne sais pas si le communiquant derrière tout ça est le dernier des beaufs ou au contraire un pur génie de la publicité... Quoi qu'il en soit la fin ne justifie pas les moyens..."