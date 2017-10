"C'était pas le Crazy horse" : l'explication sur la présence de danseuses en petite tenue pour inaugurer une station d’épuration

Plusieurs médias ont tenté de contacter Tours métropole, sans succès. C’est finalement Le Lab qui a eu l’explication auprès du président de la communauté de communes, le LR Philippe Briand. Il est "consterné" par l’ampleur des accusations de sexisme, rapporte le Lab, pour une "histoire de danseuses, encore un truc ridicule".





Ce qui n’apparaît en effet pas sur la photo, est que ces deux hôtesses faisaient partie d’un groupe de samba venu inaugurer de manière festive cette station d’épuration. Ladite station est en effet "totalement dissimulée par une serre remplie de plantes tropicales qui assainissent l'eau", explique le président. "Ceux qui se sont occupés de l'inauguration ont donc invité des éleveurs de perroquets, de serpents, des comédiens locaux, des musiciens et cette troupe de samba." Et en effet, d’autres publications faites sur la page de Tours métropole montrent ces éleveurs de perroquets et serpents...