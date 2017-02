Lyon : David Gréa, curé emblématique des messes "pop-louanges", rend sa soutane pour se marier

David Gréa était connu pour son modernisme et sa dynamique. Il était, dans le diocèse de Lyon, une figure du catholicisme "rock". Il avait notamment mis en place des messes d'un nouveau genre, avec le groupe de "pop louange" Glorious. Il est l'un des plus populaires du genre dans l'espace francophone. Très connecté, il avait aussi organisé en 2015 un "hackaton", soit un "marathon créatif ". Le but : imaginer une paroisse 2.0. En décembre, il s’était illustré en apparaissant sur Twitter déguisé en Dark Vador. La photo était légendée comme suit : "La force, et pas n’importe laquelle, celle de l’Esprit Saint !".