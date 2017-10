Macron veut lutter contre les abus : d'où viennent les travailleurs détachés ? Dans quel secteur exercent-ils en France ?

Emmanuel Macron a entamé une tournée européenne pour tenter de parvenir à ses fins : un durcissement des règles concernant les travailleurs détachés. Grâce à plusieurs mesures, dont la limitation de la durée du travail détaché et la rémunération équitable des travailleurs, le gouvernement voudrait mettre fin aux dérives, de plus en plus courantes.





Il faut dire qu'alors qu’ils n’étaient que 50.000 il y a dix ans, les travailleurs détachés déclarés sont aujourd’hui 286.000 en France (chiffres de 2015). Cette affluence de travailleurs, due notamment à l’entrée de plusieurs pays de l’Est dans l’UE, fait de la France le deuxième pays d’accueil des salariés détachés, juste derrière l’Allemagne.





Selon les données du Ministère du travail, cette main d’œuvre provient pour l’essentiel de Pologne. Ils seraient, selon le dernier recensement, 46.800. Viennent ensuite les Portugais, 44.500, les Espagnols, 35.200, et les Roumains, 30.600. Le BTP reste de loin le premier secteur d’embauche de ce type de travailleurs.





En 2015, il représentait 27% des déclarations, contre 25% pour l'intérim, 16% pour le secteur de l’industrie et 4% pour celui de l’agriculture.