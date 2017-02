Mais pourquoi les infirmiers font toujours le buzz sur Internet ?

D'après Stéphane Hugon, sociologue spécialisé dans les réseaux sociaux, la multitude de ces appels à l’aide provient tout d'abord d’un malaise professionnel. Les conditions d’accueil se dégradent, le personnel soignant est débordé quand de plus en plus de services doivent fermer leurs portes, faute de budget. Selui lui, cette crise prendrait sa source d’un modèle brisé : celui d’une éthique du soin.





"Dans notre culture judéo-chrétienne, prendre soin de l’autre est ancré dans nos traditions", explique-t-il. Mais alors que le modèle français et sa sécurité sociale représentaient une fierté nationale depuis l’après-guerre, il a petit à petit été troublé, à partir des années 90, par le désengagement de l’État. "L’idée que le bien-être peut provenir d’une structure étatique est ébranlée […] et cela provoque un déséquilibre. La vocation de la profession est chahutée". Selon le chercheur au Centre d’Étude sur l’Actuel et le quotidien à la Sorbonne, les réseaux sociaux permettent aujourd’hui de "reconstituer un rapport à l’autre" dans un milieu qui perd racine.





Le dialogue social semble d’autre part "inaudible, brisé", entre les salariés et les hauts dirigeants. Pour Stéphane Hugon, "on assiste à une crise du modèle de représentation". Les syndicats sont de moins en moins influents et la communication par les réseaux sociaux donne "le sentiment que les revendications sont enfin écoutées".