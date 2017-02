Mais pourquoi une centaine de dauphins se sont échoués ces derniers jours sur les côtes françaises ?

Des échouages inhabituels. Depuis jeudi dernier, l'observatoire Pelagis chargé d'étudier les mammifères et oiseaux marins a constaté un grand nombre de carcasses de dauphins morts sur les côtes vendéennes et charentaises. En tout, ce sont entre 80 et 100 mammifères marins qui se sont échoués sur les plages de la région.





Vincent Ridoux, professeur d'écologie à l'université de La Rochelle et référent expert pour le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie pour les questions de conservation des mammifères marins, a expliqué à LCI qu'il s'agissait bien d'un événement anormal mais déjà connu des spécialistes.