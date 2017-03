Maisons closes : ces Françaises qui passent la frontière pour se prostituer en Belgique

Rita n’aurait jamais pensé pousser un jour la porte d’une maison close. Il y a trois ans, cette Française de 42 ans a pourtant rejoint un bordel en Belgique. Un pas difficile à franchir, dicté selon cette mère de famille par l’impasse financière dans laquelle elle se trouvait. Dans sa vie "d’avant", elle et son mari tenaient un restaurant dans le sud de la France. La construction d’une rocade écarte la clientèle, le restaurant ferme. Une spirale infernale se met en marche. Chômage, endettement …





Rita voit la prostitution comme une solution, la seule qui lui permette de rembourser rapidement un emprunt de 40.000 euros "Au début, je pensais que je n’allais pas y arriver" confie-t-elle à l’équipe de SEPT A HUIT, mais reconnaît : "Quand on voit la première fois l’argent qu’on touche, en si peu de temps, on se dit 'bon allez , mets des œillères et avance".





Dans un bordel proche de la frontière, elle enchaîne désormais de longues journées : de 10 heures du à 1 heure du matin, les clients défilent. Rita se présente jusqu’à 30 fois par jour à des inconnus – des chefs d’entreprise, des VRP pour la plupart. Son revenu mensuel moyen avoisine les 5.000 euros.