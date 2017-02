Majorité pénale à 16 ans : plus de la moitié des Français y est favorable selon un sondage

L'étude révèle également que pour 82% des personnes interrogées la banlieue est "un territoire plus violent que le reste du pays". Ce chiffre atteint les 95% chez les sympathisants LR. Et cela s'explique selon eux en priorité par "la présence de bandes organisées et le trafic de drogue" pour 52% des sondés, "la démission des parents" (30%), "le chômage des jeunes" (20%), "le nombre important d'immigrés" (25%) et par "les discriminations vécues par les habitants de ces quartiers" (15%).





Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. L'échantillon a été interrogé par un questionnaire en ligne et les interviews ont été réalisées entre le 16 et 17 février 2017.