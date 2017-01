Mal-logement : pour la Fondation Abbé Pierre, Hollande n'a pas tenu toutes ses promesses

Parmi les points positifs, la Fondation Abbé Pierre estime, en revanche, que la loi portée par Cécile Duflot "a participé à un rééquilibrage des rapports entre bailleurs et locataires de logements loués vides ou meublés et protège davantage les locataires menacés d’expulsion, en prolongeant la trêve hivernale". Le rapport cite également l'encadrement des loyers qui a des "effets concrets et directs, sonnants et trébuchants, pour les ménages", et qu'il est "indispensable de renforcer".





Afin de combattre efficacement le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre émet quinze propositions, parmi lesquelles la production de 150.000 logements sociaux par an accessibles aux plus modestes, la mobilisation du parc privé à des fins sociales, la mise en place d'une politique plus précoce de prévention des expulsions ou encore la résorption des "passoires thermiques" (logements mal isolés).





Ce mardi 31 janvier, les principaux candidats à la présidentielle, à l'exception de Marine Le Pen avec qui la Fondation est en "désaccord profond", débattront de ces sujets à La Défense. Sont annoncés Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Pour renverser la tendance, "il faut complètement changer d'échelle", martèle Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.