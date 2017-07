Malaise dans l'armée : les langues se délient au sein de la Grande Muette

Outre la gestion des hommes et des femmes, les ressources matérielles de l'armée française sont également montrées du doigt. Au micro de TF1, un mécanicien d'hélicoptères de la marine dénonce, sous couvert d'anonymat, les failles du matériel militaire français. "On a beau avoir un parc de vingt hélicoptères, concrètement, il n'y en a que dix qui volent, parce que les dix autres servent à réparer ceux qui sont le plus à même de voler." Ces témoignages sont la preuve d'un réel malaise au sein de l'armée française, que devra tenter de gommer, le général Lecointre, nouveau chef d'état-major.