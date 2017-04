Malbouffe : des messages de prévention inefficaces ?

Le surpoids et l’obésité sont de plus en plus répandus en France. Pour y faire face, le gouvernement préconise de sensibiliser les Français… dès leur plus jeune âge. La mesure est-elle efficace ? Des chercheurs de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale souhaitent augmenter l'efficacité de ces alertes.