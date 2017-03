Maltraitance animale : la nouvelle vidéo-choc de L214 dans un élevage de cochons

"Plusieurs emballages d’antibiotiques ont été trouvés sur les lieux, dont certains périmés de plusieurs années", précise L214. "Ces antibiotiques ont notamment pour but de lutter contre E.Coli et contre des maladies pulmonaires, inévitables à la vue de l’épaisse couche de poussière et de mouches mortes qui recouvrent les lieux."





L'exploitation, située à Pouldreuzic, à 20 kilomètres de Quimper, appartient au groupe Triskalia, l'une des plus grandes coopératives agricoles de Bretagne, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2015. "L'élevage est de toute évidence hors de contrôle des services vétérinaires du Finistère", estime l'association, qui demande aux autorités sa "fermeture immédiate" et "porte plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Quimper" pour maltraitance animale.