Maltraitance animale : les caméras obligatoires dans les abattoirs en 2018 ?

A la surprise générale, les députés, qui examinaient jeudi une proposition de loi pour limiter la souffrance animale dans les abattoirs, ont voté dans la soirée l'obligation d'y installer des caméras à partir de janvier 2018.





Cette mesure sera précédée d’une expérimentation qui débutera en juillet. Elle devra permettre "d'évaluer l'opportunité et les conditions de la mise en place" des caméras, ont fait préciser les socialistes, via un amendement à la proposition de loi pour le "respect de l'animal en abattoir" portée par le député Olivier Falorni. Le texte du député divers gauche a en effet obtenu le ralliement du PS et du gouvernement. "Nous sommes déjà dans des discussions pour des expérimentations (...) Actons le fait que ça va se généraliser", a expliqué le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Jusqu’ici, il s'était montré prudent sur une telle mesure, invoquant le "respect des travailleurs" dans les abattoirs et la crise de l'élevage".