En France, les femmes ont leur premier enfant à 28,5 ans en moyenne

En France, on fait des enfants de plus en plus tard. C’est ce qui ressort de l’étude publiée par l’Insee ce lundi 27 mars, dans laquelle on apprend qu'en 2015, les femmes ont donné naissance à leur premier enfant à 28,5 ans en moyenne, soit quatre ans et demi plus tard qu'en 1974. Depuis les années 1970, l’âge de la première maternité ne cesse d'ailleurs d’augmenter. Trois facteurs peuvent expliquer cette tendance : la diffusion de la contraception, la volonté des femmes de faire des études plus longues et leur place croissante sur le marché du travail.