Manifestation en Guyane : un policier sérieusement blessé

Le mouvement de contestation qui sévit depuis deux semaines en Guyane se durcit. Un commissaire de police a été "sérieusement blessé" vendredi durant une manifestation devant la préfecture de Cayenne, où du gaz lacrymogène a été utilisée pour disperser la foule.





"On comprend vos revendications. Mais ce soir, ça part en live. Le commissaire est sérieusement blessé", a déclaré un policier au mégaphone depuis la porte d'entrée de la préfecture qui a été barricadée, selon un journaliste de l'AFP sur place. "Blessé lourdement à la clavicule", cet homme est resté "inconscient au sol pendant une dizaine de minutes" et "on a été obligé d'utiliser du gaz lacrymogène pour l'extraire", avant qu'il ne soit évacué par les secours, a de son côté expliqué Laurent Lenoble, le directeur de cabinet du préfet de Guyane.