"Marche pour la vie" ce dimanche à Paris : les anti-IVG à l'offensive

En 2015, la marche avait réuni 11.000 personnes selon la police et 45 000 selon les organisateurs. Cette année, ils attendent encore plus de monde. Mais la nouveauté cette année, c'est surtout le soutien inédit de Sens Commun, composant du parti Les Républicains et soutien sans faille du candidat à la présidentielle François Fillon. Madeleine de Jessey, porte-parole du mouvement et membre de l'équipe de campagne de François Fillon, a d'ailleurs apporté son soutien à cette marche sur Twitter : "Plus que jamais nécessaire, alors que le délit d'entrave est encore en débat ! #MPLV2017".





Un sujet délicat pour le candidat à la présidentielle qui avait eu bien du mal à éteindre la polémique lors des débats de la primaire, certains l'accusant de vouloir revenir sur la loi Veil. Le candidat à l'élection présidentielle avait alors affirmé faire la part des choses entre son "opinion personnelle" et "l'intérêt général". Si "philosophiquement et compte tenu de [sa] foi personnelle", François Fillon désapprouve l'avortement, il dit avoir conscience que c'est une loi "sur laquelle personne ne reviendra".