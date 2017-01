Des maires refusent-ils encore de célébrer des mariages gays ?

Mais depuis le passage de la loi Taubira, d'autres maires ont-ils refusé de célébrer des mariages homosexuels ? "Non", selon plusieurs associations contactées par LCI. "A ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres cas de refus, détaille Yohann Roszéwitch, conseiller à la lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT à la Dilcrah et ex-président de SOS Homophobie. Peut-être que certains maires refusent de marier en leur nom propre et déléguent à un ajoint (à l'instar de Sabrina Hout ou Marie-Claude Bompard). Mais on n’en a plus connaissance".





Même son de cloche du côté de l'Association des Maires de France (AMF), qui nous indique ne pas avoir reçu de plaintes concernant d'éventuels refus. Comment expliquer que les maires semblent ainsi s'être tous alignés, malgré de fortes oppositions il y a quelques années ? Selon Yohann Roszéwitch, le sujet "fait moins débat". "La loi est respectée et le mariage pour tous est rentré dans les mœurs", conclut-il.





En décembre dernier, les "Maires pour l'enfance", qui militent pour l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous, avaient lancé un recours auprès de l'ONU pour faire valoir leur "liberté de conscience". Contacté par LCI, le collectif n'a pas répondu à nos sollicitations.