Marlène Schiappa veut proposer aux jeunes parents de transformer leur expérience en diplôme

Selon l'entourage de la ministre, le but est avant tout d'"accompagner les mères précaires non diplômées, non qualifiées et qui actuellement passent du congé parental au chômage de longue durée ou à la précarité". Et de préciser qu'il s'agit d'une "mesure parmi d'autres comme les actions sur l'égalité professionnelle, la mixité des métiers, etc." Nous agissons aussi avec la CNAF et travaillons à des dispositifs permettant d'inciter les pères à prendre un congé parental.





Et qu'en est-il des hommes ? S'ils ne sont que 3 à 4% à prendre un congé parental, ils pourront également bénéficier de ce dispositif, nous précise-t-on. D'ailleurs, le cabinet de la secrétaire d'Etat affirme "travailler à des dispositifs afin d'inciter les pères à prendre un congé parental".