Marseille, championne de France des embouteillages

COUP DE KLAXON - La cité phocéenne devance Paris, Bordeaux ou Montpellier au classement des villes les plus embouteillées de France. Et ce matin, à l’heure de pointe, les automobilistes sont tout… sauf surpris. En moyenne, les Marseillais passent 41 minutes par jour dans les embouteillages, soit 158 heures par an. Des transports en commun trop peu développés et des travaux fréquents en sont la cause.