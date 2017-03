Marseille : la ville va devoir payer une facture de 3,4 millions d'euros pour des lampadaires fantômes

Jean-Claude Gondard, directeur général des services de la ville de Marseille, a expliqué ce vendredi 31 mars à la presse que le problème venait sans doute du fournisseur. "Enedis ne suivait pas bien la consommation d'un certain nombre de compteurs, ils se sont réveillés finalement", a-t-il expliqué. "Quand on ne vous facture pas, vous ne payez pas !", a renchéri Yves Moraine, président du groupe de la majorité municipale au Conseil municipal et maire des 6 et 8e arrondissements de la ville.





En tout, ce sont pas moins de 61 gigawattheures, soit 7,47 millions d'euros d'électricité qui ont été consommés durant environ huit ans mais Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire Les Républicains, a réussi à obtenir une "petite" ristourne de la part d'Enedis. Marseille versera 3,4 millions d'euros, en trois ans, pour mettre fin au litige. "Nous leur avons demandé de ne pas nous mettre de charge excessive sur le dos au titre de leur insouciance", a ajouté M. Gondard qui a par ailleurs estimé que le coût annuel de l'éclairage public à Marseille était estimé à 10 millions d'euros.