Mayenne : gynécologue cherche repreneur désespérément

RECHERCHES - Fin 2017, ce cabinet de gynécologie sera fermé. Et pour cause : cette gynécologue libérale de Mayenne ne parvient pas à trouver un repreneur ! Ce n'est pas faute de chercher puisque, depuis 2 ans, cette spécialiste fait tout son possible pour dénicher la perle rare. En vain. 15.000 dossiers à rependre et tout le matériel nécessaire à une bonne pratique contre 1 euro symbolique, c'est pourtant donné. Mais, jusqu'ici,