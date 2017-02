Mayotte n'a plus d'eau courante depuis mi-décembre, mais l'État ne réagit que maintenant...

A "court et moyen terme", selon la préfecture, l'Etat prévoit notamment d'interconnecter les réseaux d'eau Nord et Sud de l'île, d'identifier de nouvelles ressources ou encore de favoriser l’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie. Et quid de l'état de catastrophe naturelle, parfois déclaré dans les cas de sécheresse ? La ministre indique dans un communiqué que, "dans la situation actuelle, la procédure de catastrophe naturelle ne peut être engagée, celle-ci ne couvrant que les biens assurés".