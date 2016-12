Seine-et-Marne : la conductrice du bus se transforme en sage-femme pour faire accoucher une passagère

Mais il est déjà trop tard. La maman perd les eaux et le bébé arrive sans attendre. Sonia raconte que "la tête du nouveau-né fait son apparition tout de suite après la perte des eaux". Ni une ni deux, la conductrice, maman elle-même, soutient la tête du nouveau-né et raconte : "La maman a poussé et la petite est sortie d’un seul coup".





Sonia constate que le cordon ombilical n’est pas enroulé autour du cou de l’enfant qui crie, signe qu’il est en vie. Quand les pompiers arrivent, l’enfant est déjà emmitouflé dans un manteau, le travail est fait. Un petit exploit pour cette conductrice, semble-t-il très heureuse d’avoir accompli ce geste.





Après une heure de retard, elle a repris son service avant de rendre visite à la maman à la maternité en fin d’après-midi. Visiblement toujours très émue.