Même dans le bio, on veut du beau : le coup de gueule d'un maraîcher bio qui voit ses courgettes tâchées refusées par leurs revendeurs

Le coup de gueule, a dépassé le réseau d’amis, et est en train d’acquérir un joli buzz sur Internet, partagé plus de 3000 fois et recueillant près de 1000 commentaires. Dans le flot, beaucoup de consommateurs, qui ne comprennent pas, et encouragent, disant leur amour pour les légumes moches. "Perso je mange beaucoup de légumes, courgettes, poivrons ,aubergines", raconte Claudine. "C’est le goût qui compte et non pas la couleur ou le petit défaut, le parfait n’existe pas de toute façon !" Le post suscite de vibrantes déclarations, comme celle de Guylaine : "Je les trouve très belles vos courgettes ! Ras le bol de tous ces fruits et légumes identiques ! Si j'habitais plus près, je viendrai même vous les acheter directement." "La qualité n'a rien à voir avec l'esthétique", dit encore Guy. "Il est temps de faire évoluer les mentalités." "Nous nous voulons du bio. Pas du beau. Peu importe la forme la couleur, l'important c'est la qualité de ce qu'on mange", abonde Christine.





Bref, le post suscite tant et tant de déclarations d ‘amour aux légumes moches de la part des clients, qu’Audrey se demande : "Ce n'est pas une exigence du revendeur plutôt? Parce qu'en général les consommateurs bio s'en fichent pas mal que les légumes ne soient pas standardisés, non?". D’autres, enfin, proposent des pistes d’écoulement : maisons de retraite, hôpitaux, ou méthodes détournées pour faire passer comme Marie-Claire le suggère : "On peut proposer une petite affiche rigolote sur le thème 'pas standard, je fais la différence' aux points de vente ? C’est une histoire d’éducation."