Menacée par les dégradations, Notre-Dame de Paris fait appel aux dons pour s'offrir une cure de jouvence

Du haut de ses 850 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris n’est plus toute jeune. Entre la pluie, la pollution et les usures du temps, la veille dame ne voit plus la vie en rose. Lui refaire une beauté devient urgent. C’est pourquoi le monument le plus visité d’Europe, avec 12 à 14 millions d’entrées par an, n’hésite pas à mettre les bouchées doubles afin de trouver les fonds nécessaires pour financer les travaux.