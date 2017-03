Mercredi 1er mars, faites un compliment à vos collègues de bureau !

Autre constat : il semble que les compliments au travail évoluent avec l'âge. Comme l'explique à LCI Stéphanie Delestre, PDG de Qapa, "seules les personnes ayant entre 18 et 24 ans déclarent à plus de 70% être souvent complimentées pour ce qu'elles font. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le reste de la population. Ainsi, de 25 à plus de 55 ans, 65% des personnes interrogées disent que leurs supérieurs sont très avares d'éloges". "Il semblerait que les jeunes soient plus réceptifs aux compliments que les autres", note Stéphanie Delestre.





"En revanche, pour les 35-44 ans, crise de la quarantaine oblige, on est plus tourné vers soi-même", poursuit-elle. Résultat, pour 70% des personnes appartenant à cette tranche d'âge, et 66% des plus de 55 ans, les reproches sont malheureusement plus importants que les félicitations.