Messages insistants et graveleux, harcèlement... : depuis 3 ans, Jeanne, assistante parlementaire, note tout

Surtout, l’assistante parlementaire regorge d’exemples de mails ou SMS déplacés, envoyés par des députés mais aussi des représentants des Etats ou des représentants de fédérations industrielles. "Certains signent leurs mails ‘Hot regards’ plutôt que ‘Best regards’, d’autres disent espérer que leur collaboration avec nous ira plus loin. On comprend facilement le sous-entendu." Jeanne Ponté nous a également transmis le SMS envoyé à l’une de ses collègues par un ancien député européen français écologiste, qui siégeait encore lors de la précédente législature. "Félicitations pour l’élégance de ton refus de dîner. Néanmoins – l’intuites-tu ? - la conversation que nous pourrions tenir à table ce soir aurait peu à voir avec le Parlement européen ou la politique", écrit-il. "Il s’agirait plutôt de parler de toi, de tes passions, tes rêves, tes fantasmes. Certes, le cliché existe du vieux mâle qui invite la jeune et jolie. As-tu peur du qu’en-dira-t-on ? Ou bien peur de moi ? Anyway, un tremblement inquiet et délicieux te traverse peut-être ? Là est le signe d’une soirée qui nous changerait du train-train. Je te propose, sans insistance lourdingue, de réfléchir encore et de me dire, avant 19h30, si oui (j’y aspire) ou si non (bah !)."

La jeune femme estime que ces comportements, au Parlement européen, découlent de la relation de pouvoir qu’il existe entre les hommes et femmes politiques élus et ceux qui travaillent autour et pour eux. "Je pense aussi que le Parlement européen peut être plus propice à ce genre d’abus à cause de sa faible médiatisation. Les médias sont loin de Bruxelles ou de Strasbourg. Le fait aussi que 28 nationalités s’y côtoient peut permettre à certains de mettre ce genre de comportement sur le dos de la différence culturelle." "Ce qui me trouble aussi c’est que nous partageons notre temps entre deux villes. Les familles des députés sont dans leur pays d’origine ou à Bruxelles, très peu à Strasbourg. Cela explique peut-être les dérapages nocturnes."