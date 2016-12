Messes de Noël : les lieux de culte sous haute surveillance

Cette année, les messes de minuit et autres célébrations de Noël se dérouleront sous le signe de la menace terroriste. 2400 lieux de culte seront surveillés par les forces de l'ordre, a indiqué ce samedi Bruno Le Roux. Cinq jours après l'attentat de Berlin, cinq mois après l'attaque de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le ministre de l'Intérieur a appelé "chacun à faire preuve de vigilance et de sérénité", même si "on peut sortir, faire la fête, aller chez des amis, aller aux offices religieux".





"Je veux rassurer sur le soutien de l'État pour assurer la sécurité des lieux de culte", a encore déclaré le ministre lors d'un déplacement dans une église d'Issy-les-Moulineaux, où il a rencontré des fidèles et des familles de réfugiés syriennes et irakienne accueillies par cette paroisse. Il y a salué "ce mélange entre la charité chrétienne et la solidarité, une valeur essentielles dans la République".